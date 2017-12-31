Теракт в Санкт-Петербурге: подозреваемого проверят на вменяемость

Следователи указали, что задержанный мужчина с 19 лет наблюдался в психиатрическом диспансере

Следственный комитет России назначил психиатрическую экспертизу Дмитрию Лукьяненко, задержанному по подозрению в совершении теракта в магазине Перекресток в Санкт-Петербурге 27 декабря. Об этом сообщила представитель СК РФ Светлана Петренко, говорится на официальном сайте ведомства.

"Учитывая тяжесть совершенного деяния, а также то, что обвиняемый с 19 лет наблюдался в психоневрологическом диспансере, и в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства обвиняемому будет назначена судебно-психиатрическая экспертиза, которая установит степень его вменяемости", - заявила она.



Отмечается, что будут исследовать его психическое состояния не только в момент совершения преступления, но и за продолжительный предшествующий период.

27 декабря 2017 года в супермаркете в Санкт-Петербурге сработало самодельное взрывное устройство. В результате взрыва пострадали 18 человек.

29 декабря ответственность за теракт в Петербурге взяла на себя террористическая организация Исламское государство.

Вчера, 30 декабря,ФСБ заявила о задержании "организатора и непосредственного исполнителя" теракта в магазине в Санкт-Петербурге.

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