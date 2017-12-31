Власти Ирана заблокировали доступ к Telegram и Instagram

Один из протестных каналов в мессенджере был закрыт после того, как там появились инструкции по использованию коктейлей Молотова против полицейских.

Власти Ирана заблокировали социальную сеть Instagram и приложение для обмена сообщениями Telegram из-за протестов в стране. Об этом сообщает Иранское государственное телевидение, передает Associated Press.



В сообщении сказано, что, по словам анонимного источника, "решением Высшего совета национальной безопасности блокировка" блокировка была осуществлена "для поддержки мира и безопасности граждан", поскольку из-за протестов погибли уже двое человек.



Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров сообщил в своем Twitter, что доступ к нему заблокировали после публичного отказа на просьбу иранского министра Азари Яхроми заблокировать протестный канала Amadnews с более чем миллионом подписчиков и "другие мирные протестные каналы".





Дуров также отметил, что канал Аmadnews был закрыт после того, как там появились инструкции по использованию коктейлей Молотова против полицейских.



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