Власти Ирана заблокировали доступ к Telegram и Instagram
Власти Ирана заблокировали социальную сеть Instagram и приложение для обмена сообщениями Telegram из-за протестов в стране. Об этом сообщает Иранское государственное телевидение, передает Associated Press.
В сообщении сказано, что, по словам анонимного источника, "решением Высшего совета национальной безопасности блокировка" блокировка была осуществлена "для поддержки мира и безопасности граждан", поскольку из-за протестов погибли уже двое человек.
Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров сообщил в своем Twitter, что доступ к нему заблокировали после публичного отказа на просьбу иранского министра Азари Яхроми заблокировать протестный канала Amadnews с более чем миллионом подписчиков и "другие мирные протестные каналы".
Дуров также отметил, что канал Аmadnews был закрыт после того, как там появились инструкции по использованию коктейлей Молотова против полицейских.
Читайте также: В Иране третий день продолжаются массовые акции протеста
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
18:55
-
14:27
-
11:06
-
вчера
09:00
-
29.12.17
19:25
Новости партнеров
- 41678
- 39470
- 18774
- 16795
- 15690