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В Швейцарии открыли пункт для селфи на высоте 3 тыс метров

31.12.2017 19:30
Благодаря первому такому оборудованному все желающие смогут сделать фотографию без риска сорваться вниз со склона
В Швейцарии открыли пункт для селфи на высоте 3 тыс метров
Фото: www.swissinfo.ch

В швейцарском городе Пицц Лагальп в кантоне Граубюнден открыли первый оборудованный пункт для селфи на горнолыжной трассе. Об этом сообщает Swissinfo.

В сообщении сказано, что на фоне самого крутого спуска Швейцарии на высоте 2995 метров теперь можно будет сделать фотографию без риска сорваться вниз.

Площадка круглая, сама конструкция из стали, а ее диаметр два метра.

"Наши гости теперь могут приостановить катания и сделать в селфи в безопасности на фоне великолепной панорамы", - сказал директор туристической компании Маркус Мозер.

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