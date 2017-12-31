В Швейцарии открыли пункт для селфи на высоте 3 тыс метров

Благодаря первому такому оборудованному все желающие смогут сделать фотографию без риска сорваться вниз со склона

В швейцарском городе Пицц Лагальп в кантоне Граубюнден открыли первый оборудованный пункт для селфи на горнолыжной трассе. Об этом сообщает Swissinfo.



В сообщении сказано, что на фоне самого крутого спуска Швейцарии на высоте 2995 метров теперь можно будет сделать фотографию без риска сорваться вниз.



Площадка круглая, сама конструкция из стали, а ее диаметр два метра.



"Наши гости теперь могут приостановить катания и сделать в селфи в безопасности на фоне великолепной панорамы", - сказал директор туристической компании Маркус Мозер.



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