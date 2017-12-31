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Генсек ООН призвал мировых лидеров к единству в новом году

31.12.2017 21:16
Антониу Гутерреш отметил, что надежды на мир на планете не оправдались
Генсек ООН призвал мировых лидеров к единству в новом году
Антониу Гутерреш (фото - EPA)

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш считает, что в следующем году перед миром появится много сложных и новых угроз. Об этом он рассказал в своем новогоднем обращении, сообщает Голос Америки.

Генсек ООН призвал к большему единству для того, чтобы преодолеть эти угрозы и сделать мир более мирным. Он отметил, что надежды на мир в этом году не осуществились и во многих отношениях планета, наоборот, двигалась в обратном направлении.

"Конфликты углубились, появились новые угрозы. Беспокойство вокруг ядерного оружия на самом высоком со времен холодной войны уровне. Климатические изменения происходят быстрее, чем мы реагируем. Неравенство в мире растет, мы являемся свидетелями ужасных нарушений прав человека. Национализм и ксенофобия в момент, когда мы вступаем в 2018 год, на подъеме. Я призываю к единству", - подчеркнул Гутерреш.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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