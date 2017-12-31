В Иране задержали 200 протестующих

В Иране задержали 200 участников антиправительственных протестов, также стало известно о гибели двух человек

В ходе антиправительственных протестов в Тегеране правоохранители задержали 200 демонстрантов. Об этом сообщает Deutsche Welle, ссылаясь на вице-губернатора города Али Асгара Нассербрахта.



По словам Нассербрахта, среди задержанных - 40 "главарей нелегальных собраний". Так власти Ирана называют антиправительственные протесты, которые продолжаются в стране четвертый день подряд.



Известно также о гибели двух участников демонстраций.



Ранее сообщалось, что власти Ирана заблокировали социальную сеть Instagram и приложение для обмена сообщениями Telegram из-за протестов. Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров сообщил в своем Twitter, что доступ к нему заблокировали после публичного отказа на просьбу иранского министра Азари Яхроми заблокировать протестный канала Amadnews с более чем миллионом подписчиков и "другие мирные протестные каналы".



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