В Иране задержали 200 протестующих
В ходе антиправительственных протестов в Тегеране правоохранители задержали 200 демонстрантов. Об этом сообщает Deutsche Welle, ссылаясь на вице-губернатора города Али Асгара Нассербрахта.
По словам Нассербрахта, среди задержанных - 40 "главарей нелегальных собраний". Так власти Ирана называют антиправительственные протесты, которые продолжаются в стране четвертый день подряд.
Известно также о гибели двух участников демонстраций.
Ранее сообщалось, что власти Ирана заблокировали социальную сеть Instagram и приложение для обмена сообщениями Telegram из-за протестов. Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров сообщил в своем Twitter, что доступ к нему заблокировали после публичного отказа на просьбу иранского министра Азари Яхроми заблокировать протестный канала Amadnews с более чем миллионом подписчиков и "другие мирные протестные каналы".
Читайте также: В Иране третий день продолжаются массовые акции протеста
Бизнес на ЛІГА.net
-
вчера
18:55
-
вчера
14:27
-
вчера
11:06
-
30.12.17
09:00
-
29.12.17
19:25
Новости партнеров
- 41947
- 39739
- 16795
- 16045
- 12656