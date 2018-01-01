Протесты в Иране: госСМИ сообщают о десяти погибших

Вооруженные демонстранты пытались захватить полицейские участки и военные базы, однако были отбиты силовиками, утверждают подконтрольные власти медиа

В нескольких городах Ирана в воскресенье, 31 декабря 2017 года, десять человек погибли в результате продолжающихся антиправительственных протестов. Об этом со ссылкой на местное государственное телевидение сообщает Reuters.

ГосСМИ также утверждают, что некоторые вооруженные демонстранты пытались захватить полицейские участки и военные базы, "однако получили сильный отпор со стороны сил безопасности".

Массовые протесты вспыхнули в Иране в последние дни 2017 года. Поначалу демонстранты выступали против роста цен, однако затем акции переросли в политические митинги против власти верховного лидера страны - рахбара аятоллы Али Хаменеи.

Из-за протестов в Иране заблокированы соцсеть Instagram и мессенджер Telegram.

Читайте также: В Иране задержали 200 протестующих

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.