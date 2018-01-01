Протесты в Иране: госСМИ сообщают о десяти погибших
В нескольких городах Ирана в воскресенье, 31 декабря 2017 года, десять человек погибли в результате продолжающихся антиправительственных протестов. Об этом со ссылкой на местное государственное телевидение сообщает Reuters.
ГосСМИ также утверждают, что некоторые вооруженные демонстранты пытались захватить полицейские участки и военные базы, "однако получили сильный отпор со стороны сил безопасности".
Массовые протесты вспыхнули в Иране в последние дни 2017 года. Поначалу демонстранты выступали против роста цен, однако затем акции переросли в политические митинги против власти верховного лидера страны - рахбара аятоллы Али Хаменеи.
Из-за протестов в Иране заблокированы соцсеть Instagram и мессенджер Telegram.
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