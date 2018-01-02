Перед Новым годом в России "заминировали" 30 аэропортов
Перед Новым годом анонимы сообщили о "минировании" 30 аэропортов по всей России. Об этом сообщает российский Интерфакс со ссылкой на свой источник в экстренных службах.
"Только за одни сутки 31 декабря поступили угрозы минирования службам безопасности и различным подразделениям 30 аэропортов, включая Жуковский, Внуково, Домодедово и петербургский Пулково, - сообщил источник.
Отмечается, что взрывчатка не была найдено ни в одном из аэропортов, однако из некоторых были эвакуированы люди и были усилены меры безопасности.
Также сказано, что первый звонок поступил рано утром с сообщением о минировании аэропорта Анадыря, а волна анонимных звонков двигалась с востока на запад РФ и вечером уже сообщали о взрывчатке в республиках Северного Кавказа.
24 ноября полиция получила анонимные сообщения о минировании шести аэропортов в Украине и всех станций киевского метро.
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