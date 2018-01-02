USD:  27.76  28.18   EUR:  32.94  33.70  
HR
Спецпроекты
Свой бизнес

С территории сектора Газа запустили ракету по Израилю

02.01.2018 00:39
О пострадавших не сообщается
С территории сектора Газа запустили ракету по Израилю
Фото: iStockGlobal Images Ukraine

С территории сектора Газа была запущена ракета в сторону Израиля. Об этом сообщила пресс-служба израильской армии в Twitter.

"Недавно ракета была выпущена из сектора Газа в сторону Израиля. Удар подтвержден. Сообщения о пострадавших не поступали", - сказано в сообщении.


12 декабря армия Израиля нанесла ответный удар по позициям членов палестинского движения ХАМАС в секторе Газа.

6 декабря 2017 года президент США Дональд Трамп официально признал Иерусалим столицей Израиля. В дальнейшем туда из Тель-Авива должно переехать посольство Соединенных Штатов. Решение американского лидера вызвало волну протестов в Палестинской автономии и ряде мусульманских стран, а также спровоцировало столкновения между палестинцами и израильскими силовиками.

Читайте также: Палестина отзывает своего посла из США

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Печать
- кратко о самом главном. Всегда оставайтесь в курсе событий

Новости партнеров

Загрузка...
Loading...
Спецпроекты
Все спецпроекты
Новости партнеров
 