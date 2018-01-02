С территории сектора Газа запустили ракету по Израилю

О пострадавших не сообщается

С территории сектора Газа была запущена ракета в сторону Израиля. Об этом сообщила пресс-служба израильской армии в Twitter.



"Недавно ракета была выпущена из сектора Газа в сторону Израиля. Удар подтвержден. Сообщения о пострадавших не поступали", - сказано в сообщении.





12 декабря армия Израиля нанесла ответный удар по позициям членов палестинского движения ХАМАС в секторе Газа.



6 декабря 2017 года президент США Дональд Трамп официально признал Иерусалим столицей Израиля. В дальнейшем туда из Тель-Авива должно переехать посольство Соединенных Штатов. Решение американского лидера вызвало волну протестов в Палестинской автономии и ряде мусульманских стран, а также спровоцировало столкновения между палестинцами и израильскими силовиками.



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