Известные женщины Голливуда объединились в борьбе с секс-насилием

К инициативе по борьбе с системными сексуальными домогательствами в Голливуде присоединились 300 выдающихся женщин

Выдающиеся актрисы, писательницы, продюсеры и режиссеры выступили с инициативой по борьбе с систематическими сексуальными домогательствами в Голливуде и создали фонд для финансовой поддержки жертв. Об этом сообщает The New York Times.



Отмечается, что к инициативе в США присоединились около 300 известных и влиятельных женщин, которые объединились в рамках проекта Time's Up. Они намерены бороться с сексуальным насилием в Голливуде и по всему миру.



В проекте принимают участие Мэрил Стрип, Натали Портман, Риз Уизерспун, Эмма Стоун, Алисса Милано, Мэгги Джилленхол и другие.



Они 1 января призвали поддержать фонд и пожертвовать деньги, которые пойдут на оказание юридической поддержки жертвам сексуальных преступлений. Им уже удалось привлечь более 13 миллионов долларов.



Организаторы подчеркивают, что фонд будет помогать менее привилегированным женщинам, таким как дворники, медсестры и рабочие на фермах, фабриках, ресторанах и гостиницах, защищать себя от сексуальных домогательств и последствий разглашения такой информации.

16 декабря в США создали специальную комиссию, которая будет расследовать обвинения в сексуальных домагательствах среди актеров. Возглавила ее судья Верховного суда США Анита Хилл.

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