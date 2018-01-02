Израиль нанес авиаудар по военному объекту ХАМАС
Военно-воздушные силы Израиля нанесли ракетный удар по военному объекту ХАМАС на юге сектора Газа в ответ на ракетный обстрел 1 января. Об этом сообщила пресс-служба израильской армии в Twitter.
"В ответ на ракету, выпущенную в сторону Израиля ранее сегодня вечером, самолет ВВС Израиля нанес удар по военному объекту, принадлежащему террористической организации ХАМАС на юге Газы", − отмечается в сообщении израильских военных.
Вчера, 1 января, с территории сектора Газа была запущена ракета в сторону Израиля.
6 декабря 2017 года президент США Дональд Трамп официально признал Иерусалим столицей Израиля. В дальнейшем туда из Тель-Авива должно переехать посольство Соединенных Штатов. Решение американского лидера вызвало волну протестов в Палестинской автономии и ряде мусульманских стран, а также спровоцировало столкновения между палестинцами и израильскими силовиками.
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