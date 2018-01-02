Израиль нанес авиаудар по военному объекту ХАМАС

ВВС Израиля ответили на ракетный обстрел с территории сектора Газа

Военно-воздушные силы Израиля нанесли ракетный удар по военному объекту ХАМАС на юге сектора Газа в ответ на ракетный обстрел 1 января. Об этом сообщила пресс-служба израильской армии в Twitter.



"В ответ на ракету, выпущенную в сторону Израиля ранее сегодня вечером, самолет ВВС Израиля нанес удар по военному объекту, принадлежащему террористической организации ХАМАС на юге Газы", − отмечается в сообщении израильских военных.

Вчера, 1 января, с территории сектора Газа была запущена ракета в сторону Израиля.