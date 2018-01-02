Как РФ воевала бы с равным ей противником: в США дали прогноз

В Москве осознают, с чем бы столкнулась Россия в случае длительного конфликта с соперником наподобие НАТО, считают в исследовательском центре RAND

Аналитики американского стратегического исследовательского центра RAND спрогнозировали, как Россия вела бы войну против равного ей по силе противника, к примеру, США или другой какой-либо страны НАТО. Об этом со ссылкой на материалы исследования сообщает Голос Америки.

"Ничто не указывает на желание России развязать конфликт с почти равным или равным ей по силе военным противником, а лидеры России осознают неблагоприятные обстоятельства, с которыми их страна столкнулась бы в случае длительного конфликта с соперником, подобным Североатлантическому альянсу", - пишет СМИ, ссылаясь на выводы исследователей.

По мнению аналитиков, РФ могла бы вступить в конфликт с США, одной из стран Европы или Китаем "или вследствие недоразумения, или в случае изменений в руководстве страны, в результате которых к власти пришла бы более агрессивная, менее осторожная группа политических или военных лидеров в любой из указанных стран".

В прогнозе RAND отмечается, что российская армия, в частности, делает ставку в обороне на интегрированную противовоздушную оборону и ограниченное число укрепрайонов и буферных стран, чтобы выиграть пространство и время для реагирования на потенциальные удары или вторжение.

Читайте также: Гибридная война: Горбулин озвучил три сценария Кремля

Для защиты территории и предотвращения прямого столкновения с противником РФ готова использовать оборонительные системы и ударные вооружения с расширенным ударным радиусом, которые также обеспечат оперативные преимущества при наступательных операциях у границ России.

Ввиду слабости своих неядерных вооруженных сил в длительном противостоянии РФ попытается прибегнуть к непрямым действиям и асимметричным ответам в разных измерениях ведения боя с целью наверстать вероятный дисбаланс, считают аналитики RAND.

Ядерное оружие - конечный страховой элемент для Кремля в системе управления эскалацией конфликта. По мнению исследователей, Россия может пригрозить использовать или же сразу применить ядерный арсенал в ответ на неядерную атаку, грозящую потерей контроля правящего режима над государством или же угрожающую ядерным силам РФ как фактору сдерживания.

"Вооруженные силы России улучшились до такой степени, что сейчас они являются надежным инструментом национальной силы, который может использоваться в ограниченном контексте для достижения важных национальных интересов", - приходят к выводу аналитики RAND.

6 апреля 2017 года директор Национального института стратегических исследований Владимир Горбулин заявил, что страна-агрессор Россия расширяет географию гибридной войны, превращая войну с Украиной в мировой конфликт.

26 декабря 2017-го министр обороны России Сергей Шойгу назвал среди приоритетов для армии РФ в ближайшей перспективе развитие военной инфраструктуры у западных границ, а также в Арктике.

Читайте также: Минобороны ответило на планы РФ по стягиванию войск к границе

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.