Аятолла заявил о "происках врагов", Трамп порадовался за иранцев

Али Хаменеи впервые отреагировал на протесты в стране, а Трамп туманно заявил, что "США наблюдают", в который уже раз раскритиковав Барака Обаму

"Враги Ирана" вмешались в ситуацию с массовыми антиправительственными демонстрациями граждан, что привело к эскалации напряженности на улицах городов страны. Такое мнение о протестах озвучил на своем сайте духовный лидер Ирана Али Хаменеи.

Таким образом, аятолла впервые публично прокомментировал проходящие в стране митинги и столкновения.

Хаменеи считает, что "в последнее время враги Ирана объединили усилия, используя различные инструменты, в том числе деньги, оружие, политику и разведку, чтобы создать проблемы исламской системе".

При этом аятолла не назвал конкретных "врагов", но пообещал "поделиться с иранцами в правильное время".

По словам богослова, если бы нынешний режим не пришел в свое время к власти, "ситуация в стране могла бы быть значительно хуже, чем в современной Сирии и Ливии".

Также сегодня о ситуации в Иране высказался и американский президент Дональд Трамп.

"Иранцы наконец-то начали действовать против жестокого и коррумпированного режима. Все деньги, который президент Обама столь глупо им (властям Ирана, - ред.) отдал, они пустили на терроризм и положили себе в карманы. Там недоедают люди, большая инфляция и не соблюдаются права человека. США наблюдают!", - заявил хозяин Белого дома.

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28 декабря 2017 года в иранском городе Мешхед прошла демонстрация против снижения уровня жизни, которая вскоре перебросилась и на другие населенные пункты, включая столицу Тегеран. Демонстрации переросли в протесты с жертвами как со стороны протестующих, так и силовиков: в Неджефабаде был застрелен член Корпуса стражей исламской революции.

В канун Нового года президент Хассан Рухани призвал митингующих к спокойствию, но это не привело к деэскалации - протесты продолжаются.

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