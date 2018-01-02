Польша заявила о готовности принять новый центр командования НАТО

Возможным местом дислокации рассматривается также Германия, окончательное решение по этому вопросу должно быть принято в феврале

В Центральной Европе в 2018 году будет создан новый центр командования НАТО. Не исключено, что в Польше. Об этом сообщает Радио Польша.

Правительство Польши будет добиваться, чтобы новый европейский центр командования НАТО разместили в одном из польских городов. Возможным местом дислокации также рассматривается Германия. Всего НАТО планирует создать два таких центра. Один из них должен находиться в США и координировать переброску американских войск и техники через океан в Европу. Второе из командований со штаб-квартирой в центральной части Европы должно координировать перемещения войск НАТО на континенте. Окончательное решение по этому вопросу должно быть принято в феврале.

Как заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, решение о создании новых командных центров связано с необходимостью приспособления структуры Альянса к меняющейся обстановке безопасности в мире. Речь идет, в частности, об упрощении в экстренной ситуации порядка пересечения войсками НАТО границ стран-членов. Поэтому НАТО заинтересовано в улучшении транспортной инфраструктуры в Европе, в том числе дорог, мостов, портов, аэродромов, необходимых для переброски войск. Этот вопрос будет одной из главных тем саммита Альянса в июле этого года в Брюсселе.

Ранее сообщалось, что если бы в ближайшее время в Украине состоялся референдум по вступлению в НАТО, в нем приняли бы участие 64%.

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