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В Германии 2017 год стал самым безопасным в истории авиации

02.01.2018 16:45
По данным Федерального объединения воздушного транспорта Германии, риск стать жертвой авиакатастрофы с 1970-х годов снизился в 482 раза
В Германии 2017 год стал самым безопасным в истории авиации
Фото: скриншот видео

Прошедший год стал наиболее безопасным в истории воздушных перевозок в Германии. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Число пассажиров увеличилось в несколько раз, однако число погибших в результате авиакатастроф упало до низшей отметки.

"Статистическая вероятность погибнуть в результате авиакатастрофы в 1970-е годы равнялась 1:264 000, а в завершившемся году - около 1:127 500 000", - говорится в заявлении Федерального объединения воздушного транспорта Германии.

По данным объединения, в сегодняшние дни полеты в 482 раза безопаснее, чем в 1970-е годы.

Исследователи из организации Aviation Safety Network сообщили, что в 2017 году в мире произошли девять авиакатастроф с человеческими жертвами, в результате которых погибли в общей сложности 67 человек, что является самым низким показателем в истории воздушных перевозок.

Из них 32 человека погибли на борту воздушных судов, еще 35 - на земле. При этом в статистике не учитывались крушения военных самолетов, а также малых самолетов вместимостью менее 14 пассажиров.

При этом объем пассажирских перевозок, по оценке Aviation Safety Network, в 2017 году составил более 3,7 миллиарда пассажиров.

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ЛIГАБiзнесIнформ
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