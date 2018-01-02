США призвали Иран разблокировать соцсети

Заместитель госсекретаря заявил, что США хотят "побудить протестующих продолжать бороться за то, что правильно"

Администрация президента США Дональда Трампа призвала правительство Ирана прекратить блокирование популярных сайтов и социальных сетей. Об этом сообщает АР.

Заместитель госсекретаря США Стив Гольдштейн отметил, что Instagram, Telegram и другие платформы являются "законными способами общения".

Соединенные Штаты поощряют иранцев к использованию виртуальных частных сетей, известных как VPN. Эти службы могут использоваться для получения доступа к заблокированным сайтам.

Гольдштейн говорит, что США все еще общаются с иранцами на фарси на страницах Госдепартамента в Facebook, Twitter и других платформах. Он отмечает, что США хотят "побудить протестующих продолжать бороться за то, что правильно".

28 декабря 2017 года в иранском городе Мешхед прошла демонстрация против снижения уровня жизни, которая вскоре перебросилась и на другие населенные пункты, включая столицу Тегеран. Демонстрации переросли в протесты с жертвами как со стороны протестующих, так и силовиков: в Неджефабаде был застрелен член Корпуса стражей исламской революции.

В канун Нового года президент Хассан Рухани призвал митингующих к спокойствию, но это не привело к деэскалации - протесты продолжаются.

Духовный лидер Ирана Али Хаменеи заявил, что "враги Ирана" вмешались в ситуацию с массовыми антиправительственными демонстрациями граждан, что привело к эскалации напряженности на улицах городов страны.

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