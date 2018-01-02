США призвали Иран разблокировать соцсети
Администрация президента США Дональда Трампа призвала правительство Ирана прекратить блокирование популярных сайтов и социальных сетей. Об этом сообщает АР.
Заместитель госсекретаря США Стив Гольдштейн отметил, что Instagram, Telegram и другие платформы являются "законными способами общения".
Соединенные Штаты поощряют иранцев к использованию виртуальных частных сетей, известных как VPN. Эти службы могут использоваться для получения доступа к заблокированным сайтам.
Гольдштейн говорит, что США все еще общаются с иранцами на фарси на страницах Госдепартамента в Facebook, Twitter и других платформах. Он отмечает, что США хотят "побудить протестующих продолжать бороться за то, что правильно".
28 декабря 2017 года в иранском городе Мешхед прошла демонстрация против снижения уровня жизни, которая вскоре перебросилась и на другие населенные пункты, включая столицу Тегеран. Демонстрации переросли в протесты с жертвами как со стороны протестующих, так и силовиков: в Неджефабаде был застрелен член Корпуса стражей исламской революции.
В канун Нового года президент Хассан Рухани призвал митингующих к спокойствию, но это не привело к деэскалации - протесты продолжаются.
Духовный лидер Ирана Али Хаменеи заявил, что "враги Ирана" вмешались в ситуацию с массовыми антиправительственными демонстрациями граждан, что привело к эскалации напряженности на улицах городов страны.
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