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США призвали Иран разблокировать соцсети

02.01.2018 20:24
Заместитель госсекретаря заявил, что США хотят "побудить протестующих продолжать бороться за то, что правильно"
США призвали Иран разблокировать соцсети
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Администрация президента США Дональда Трампа призвала правительство Ирана прекратить блокирование популярных сайтов и социальных сетей. Об этом сообщает АР.

Заместитель госсекретаря США Стив Гольдштейн отметил, что Instagram, Telegram и другие платформы являются "законными способами общения".

Соединенные Штаты поощряют иранцев к использованию виртуальных частных сетей, известных как VPN. Эти службы могут использоваться для получения доступа к заблокированным сайтам.

Гольдштейн говорит, что США все еще общаются с иранцами на фарси на страницах Госдепартамента в Facebook, Twitter и других платформах. Он отмечает, что США хотят "побудить протестующих продолжать бороться за то, что правильно".

28 декабря 2017 года в иранском городе Мешхед прошла демонстрация против снижения уровня жизни, которая вскоре перебросилась и на другие населенные пункты, включая столицу Тегеран. Демонстрации переросли в протесты с жертвами как со стороны протестующих, так и силовиков: в Неджефабаде был застрелен член Корпуса стражей исламской революции.

В канун Нового года президент Хассан Рухани призвал митингующих к спокойствию, но это не привело к деэскалации - протесты продолжаются.

Духовный лидер Ирана Али Хаменеи заявил, что "враги Ирана" вмешались в ситуацию с массовыми антиправительственными демонстрациями граждан, что привело к эскалации напряженности на улицах городов страны.  

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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