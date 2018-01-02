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США созвали Совбез ООН из-за протестов в Иране

02.01.2018 22:45
Представитель США в ООН сказала, что экстренные заседания пройдут в ближайшие дни
США созвали Совбез ООН из-за протестов в Иране
Никки Хейли (фото - Getty Images)

Соединенные Штаты созвали экстренное заседание Совета безопасности ООН и Совета ООН по правам человека из-за протестов в Иране. Об этом сообщает AP.

По словам представителя США в ООН Никки Хейли, заседания пройдут в ближайшее время. 

Она отметила, что США "апплодируют отваге иранского народа" и что в Иране сейчас под ударом мир, безопасность и свобода.

28 декабря 2017 года в иранском городе Мешхед прошла демонстрация против снижения уровня жизни, которая вскоре перебросилась и на другие населенные пункты, включая столицу Тегеран. Демонстрации переросли в протесты с жертвами как со стороны протестующих, так и силовиков: в Неджефабаде был застрелен член Корпуса стражей исламской революции.

В канун Нового года президент Хассан Рухани призвал митингующих к спокойствию, но это не привело к деэскалации - протесты продолжаются.

Духовный лидер Ирана Али Хаменеи заявил, что "враги Ирана" вмешались в ситуацию с массовыми антиправительственными демонстрациями граждан, что привело к эскалации напряженности на улицах городов страны.  

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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