США допускают новое ракетное испытание Северной Кореи
Представитель США в ООН Никки Хейли в ответ на угрозы со стороны КНДР заявила, что Соединенные Штаты "никогда не примут ядерную Северную Корею". Об этом сообщает CNN.
"Есть сообщения, что Северная Корея может готовить новый запуск ракеты - я надеюсь, это не произойдет, но если так случится, мы должны принять больше мер против режима Северной Кореи", - сказала Хейли.
По ее словам, цивилизованный мир должен быть единым и проявлять бдительность относительно ядерного арсенала КНДР.
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын в новогоднем обращении сказал, что ядерные амбиции КНДР завершены и пусковая кнопка "всегда на столе в кабинете".
Ранее Южная Корея предложила Пхеньяну провести переговоры на высоком уровне, чтобы найти способы сотрудничества на зимних Олимпийских играх, которые пройдут в следующем месяце.
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