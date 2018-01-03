В Перу упал в ущелье пассажирский автобус: 25 погибших
03.01.2018 00:57
Автобус столкнулся с фурой на участке серпантинной дороги, который называют поворотом дьявола
Фото: Agencia Andina/Twitter
В Перу в 70-ти километрах от столицы Лимы в ущелье на побережье упал пассажирский автобус. Об этом сообщает Voice of America.
Погибли по меньшей мере 25 человек.
Авария произошла на участке серпантина, который называют Поворотом дьявола, сообщает Canal N.
Автобус столкнулся с фурой и упал с высоты около 80 метров. В тот момент в автобусе были больше 50 пассажиров, водитель и сотрудник транспортной компании.
Читайте также: ДТП в Ровно: пострадали три человека, повреждены 26 машин - фото
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
03.12.17
09:00
-
30.12.17
09:00
-
вчера
18:09
-
вчера
17:16
-
вчера
16:58
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...
- 91255
- 73099
- 57270
- 45448
- 33211
Спецпроекты
Новости партнеров