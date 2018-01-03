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В Перу упал в ущелье пассажирский автобус: 25 погибших

03.01.2018 00:57
Автобус столкнулся с фурой на участке серпантинной дороги, который называют поворотом дьявола
В Перу упал в ущелье пассажирский автобус: 25 погибших
Фото: Agencia Andina/Twitter

В Перу в 70-ти километрах от столицы Лимы в ущелье на побережье упал пассажирский автобус. Об этом сообщает Voice of America.

Погибли по меньшей мере 25 человек.

Авария произошла на участке серпантина, который называют Поворотом дьявола, сообщает Canal N

Автобус столкнулся с фурой и упал с высоты около 80 метров. В тот момент в автобусе были больше 50 пассажиров, водитель и сотрудник транспортной компании.

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