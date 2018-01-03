В Перу упал в ущелье пассажирский автобус: 25 погибших

Автобус столкнулся с фурой на участке серпантинной дороги, который называют поворотом дьявола

В Перу в 70-ти километрах от столицы Лимы в ущелье на побережье упал пассажирский автобус. Об этом сообщает Voice of America.



Погибли по меньшей мере 25 человек.



Авария произошла на участке серпантина, который называют Поворотом дьявола, сообщает Canal N.

Автобус столкнулся с фурой и упал с высоты около 80 метров. В тот момент в автобусе были больше 50 пассажиров, водитель и сотрудник транспортной компании.

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