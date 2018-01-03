Трамп - Ким Чен Ыну: У меня тоже есть ядерная кнопка

Лидер Северной Кореи в новогоднем обращении пригрозил США, что у него на столе - пусковая кнопка ядерной ракеты

Президент США Дональд Трамп ответил на угрозу лидера КНДР Ким Чен Ына, что у того на столе есть ядерная кнопка в Twitter.



"Кто-то из его истощенного и изголодавшегося режима, пожалуйста, сообщите ему, что у меня тоже есть ядерная кнопка, но она намного больше и мощнее, чем его, и моя кнопка работает!" - написал Трамп.



Лидер Северной Кореи в новогоднем обращении сказал, что пусковая кнопка у него "всегда на столе в кабинете".



Представитель США в ООН Никки Хейли сказала, что США "никогда не примут ядерную Северную Корею", а цивилизованный мир должен быть единым и проявлять бдительность относительно ядерного арсенала КНДР.

Читайте также: Корейская рулетка: нанесет ли КНДР удар по США

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.