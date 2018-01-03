На Корсике националисты требуют от Франции большей автономии
Избранный председатель исполнительного совета Корсики Жиль Симеони призвал президента Франции Эмманюэля Макрона начать переговоры о большей автономии для острова. Об этом сообщает Deutsche Welle.
Симеони возглавляет националистическую коалицию "За Корсику".
По его словам, Макрон должен "послать сигнал открытости" корсиканцам, а "демократическое падение" на выборах на Корсике показало, что жители острова хотят больше самостоятельности.
Коалиция "За Корсику" победила на выборах в региональную ассамблею, набрав 56,5% голосов, и получила 41 из 63 мест в региональном парламенте.
Националисты требуют равноправного признания корсиканского языка наряду с французским и амнистию для заключенных, которых они считают политическими.
Макрон никак не высказывался относительно будущего Корсики.
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