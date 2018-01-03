На Корсике националисты требуют от Франции большей автономии

Националисты на выборах получили большинство в региональной ассамблее Корсики и призвали президента Макрона к переговорам по автономии

Избранный председатель исполнительного совета Корсики Жиль Симеони призвал президента Франции Эмманюэля Макрона начать переговоры о большей автономии для острова. Об этом сообщает Deutsche Welle.



Симеони возглавляет националистическую коалицию "За Корсику".



По его словам, Макрон должен "послать сигнал открытости" корсиканцам, а "демократическое падение" на выборах на Корсике показало, что жители острова хотят больше самостоятельности.

Коалиция "За Корсику" победила на выборах в региональную ассамблею, набрав 56,5% голосов, и получила 41 из 63 мест в региональном парламенте.

Националисты требуют равноправного признания корсиканского языка наряду с французским и амнистию для заключенных, которых они считают политическими.

Макрон никак не высказывался относительно будущего Корсики.

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