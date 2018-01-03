КНДР и Южная Корея восстановили прямую связь по спецлинии

Возобновить работу канала связи распорядился северокорейский лидер Ким Чен Ын. Ранее Пхеньян заявил, что обсудит с Сеулом участие КНДР в Олимпиаде

КНДР возобновила работу канала прямой телефонной связи с Южной Кореей. Об этом сообщает южнокорейская радиостанция KBS World Radio.

Линия была открыта в пограничном пункте Пханмунчжом, что рядом с демилитаризованной зоной, в среду, 3 января, в 08:30 по Киеву.

Ранее сегодня глава северокорейского комитета по мирному объединению родины Ри Сон Гвон, выступая в эфире местного телевидения, сообщил, что лидер КНДР Ким Чен Ын распорядился возобновить работу межкорейского канала связи.

Ри Сон Гвон отметил, что через данный канал стороны подробно обсудят "вопрос отправки северокорейской делегации на зимнюю Олимпиаду в Пхенчхане".

В то же время представитель Северной Кореи не сообщил, как Пхеньян относится к предложению Сеула провести переговоры на высоком уровне.

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Канал телефонной связи между двумя Кореями в Пханмунчжоме функционирует с небольшими перерывами с 1971 года, позволяя сторонам при необходимости контактировать напрямую без каких-либо предварительных процедур.

2 января 2018 года Южная Корея предложила Пхеньяну провести переговоры на высоком уровне, чтобы найти способы сотрудничества на зимних Олимпийских играх, которые пройдут в феврале этого года.

Предложение поступило через день после того, как северокорейский лидер Ким Чен Ын сказал в своем новогоднем обращении, что готов отправить делегацию на Олимпиаду в Южной Корее.

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