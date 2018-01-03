В Германии не хватает 185 тысяч госслужащих: перечень вакансий

Больше всего "кадровый голод" наблюдается в образовательных и воспитательных учреждениях ФРГ

Несмотря на рекордные показатели по уровню занятости в Германии отмечается значительный кадровый дефицит на госслужбе. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Согласно обнародованным в среду, 3 января, данным Союза госслужащих, в ФРГ не хватает всего 185 тысяч сотрудников на государственных должностях.

Обнародованная статистика показывает, что больше всего "кадровый голод" отмечается в образовательных и воспитательных учреждениях. Там насчитывается около 130 тысяч незанятых рабочих мест. Дефицит кадров в школах составляет не менее 32 тысяч.

В Федеральной полиции зафиксировано около 500 свободных рабочих мест. Пожарным службам не хватает примерно 4 тыс сотрудников.

Службы работы с подростками и молодежью имеют 3 тысячи вакантных мест. В сфере здравоохранения не менее 2500 вакансий, в сфере юстиции - около трех тысяч. Проблемы с нехваткой кадров наблюдается и среди сотрудников центров занятости.

"Особенно остро нехватка кадров отразилась во время и вследствие кризиса беженцев", - отмечается в сообщении.

По прогнозам союза госслужащих, в следующие 15 лет проблемы с кадрами будут усиливаться. Прежде всего, из-за запланированного выход на пенсию 1,5 миллиона сотрудников бюджетной сферы.

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