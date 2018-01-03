Свадьба принца Гарри принесет Великобритании полмиллиарда фунтов

Принц Гарри, внук королевы Елизаветы II, женится 19 мая в Виндзорском замке, где проживали британские короли и королевы почти тысячу лет

Свадьба британского принца Гарри с американской актрисой Меган Маркл может дополнительно обеспечить 500 млн фунтов стерлингов для экономики Великобритании, передает Reuters.

Принц Гарри, внук королевы Елизаветы II и пятый претендент в очереди на престол, женится 19 мая в Виндзорском замке, где проживали британские короли и королевы почти тысячу лет.

По данным Управления национальной статистики, свадьба старшего брата Гарри принца Уильяма в апреле 2011 года привела к увеличению количества посетителей Великобритании на 350 тыс человек по сравнению с аналогичным месяцем предыдущего года. Подобный экономический эффект ожидается и сейчас. В целом, по оценкам, свадьба принца может дополнительно принести около 500 млн фунтов стерлингов.

По предварительным подсчетам, около 200 млн фунтов стерлингов поступят из сферы туризма, еще 150 млн фунтов люди потратят на вечеринки и торжества, около 50 млн будут потрачены на футболки, кепки и другие памятные предметы. Примерно 100 млн фунтов стерлингов принесет реклама Великобритании во всем мире.

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Принц Гарри объявил о помолвке с актрисой Меган Маркл 27 ноября 2017 года. Принц Гарри сообщил Ее Величеству Королеве и другим близким членам своей семьи. Он также получил благословение родителей Маркл. Пара будет жить в Коттедже Нотингем в Кенсингтонском дворце.

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