Без нового курса РФ отношение Литвы к ней не поменяется - спикер

Председатель Сейма Викторас Пранцкетис заявил, что без изменений в позиции России или ее руководства надеяться на улучшение в отношениях стран нельзя

Пока внешнеполитический курс Российской Федерации не поменяет вектор, возможностей для существенных изменений в отношениях Литвы с РФ не будет. Об этом заявил спикер литовского Сейма Викторас Пранцкетис, пишет агентство Delfi.

Со времени захвата армией РФ Крыма в 2014 году Литва не проводила никаких встреч с высокопоставленными представителями России.

"Торговые отношения у нас есть, осуществляются дипломатические отношения, отказываться от ценностей у нас нет ни возможности, ни желания. А дальше все, как и сказала президент: без изменений в позиции России или руководства нельзя надеяться на изменения в отношениях", - сказал он.

Ранее премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис заявил о целесообразности установить в этом году контакты с представителями российской власти. При этом он подчеркнул, что к восстановлению связей нужно подходить прагматично, но в то же время нельзя отказаться от стратегических позиций по Украине.

"Здесь мы также должны подходить прагматично, сохранять свои очень четкие стратегические границы, от которых мы не можем отойти, особенно, если говорить о ситуации в Украине, о реализации минских соглашений, в целом о защите прав человека и уважении к международному праву, но контакты с соседними государствами должны быть, и следующий год является благоприятным для подобных шагов", - сказал Сквернялис.

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Президент Даля Грибаускайте в конце декабря 2017 года отметила, что с изменением геополитической ситуации Литва также должна быть готовой изменить позицию в отношении России, не отказываясь от своих ценностей. Она подчеркнула, что изменения возможны только, если Москва откажется от оккупированных гибридной российской армией территорий в Украине, агрессивной политики в Восточной Европе и вмешательства в демократические выборы. Грибаускайте выразила мнение, что если в РФ лидер останется прежним, то "нынешняя ситуация может сохраниться".

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