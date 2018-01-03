Трамп: В подходящий момент иранцы получат мощную поддержку от США
Президент США Дональд Трамп заявил, что протестующие против коррупции в Иране в подходящий момент получат мощную поддержку от Соединенных Штатов. Об этом Трамп написал в своем Twitter.
"Выражаю свое уважение народу Ирана, который сражается с коррупционным правительством. В подходящий момент вы получите со стороны США мощную поддержку", - написал Трамп.
28 декабря 2017 года в иранском городе Мешхед прошла демонстрация против снижения уровня жизни, которая вскоре перебросилась и на другие населенные пункты, включая столицу Тегеран. Демонстрации переросли в протесты с жертвами как со стороны протестующих, так и силовиков: в Неджефабаде был застрелен член Корпуса стражей исламской революции.
В канун Нового года президент Хассан Рухани призвал митингующих к спокойствию, но это не привело к деэскалации - протесты продолжаются.
Духовный лидер Ирана Али Хаменеи заявил, что "враги Ирана" вмешались в ситуацию с массовыми антиправительственными демонстрациями граждан, что привело к эскалации напряженности на улицах городов страны.
Вчера администрация Трампа призвала правительство Ирана прекратить блокирование популярных сайтов и социальных сетей.
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