Трамп: В подходящий момент иранцы получат мощную поддержку от США

Вчера администрация Трампа призвала правительство Ирана прекратить блокирование популярных сайтов и социальных сетей

Президент США Дональд Трамп заявил, что протестующие против коррупции в Иране в подходящий момент получат мощную поддержку от Соединенных Штатов. Об этом Трамп написал в своем Twitter.

"Выражаю свое уважение народу Ирана, который сражается с коррупционным правительством. В подходящий момент вы получите со стороны США мощную поддержку", - написал Трамп.

28 декабря 2017 года в иранском городе Мешхед прошла демонстрация против снижения уровня жизни, которая вскоре перебросилась и на другие населенные пункты, включая столицу Тегеран. Демонстрации переросли в протесты с жертвами как со стороны протестующих, так и силовиков: в Неджефабаде был застрелен член Корпуса стражей исламской революции.

В канун Нового года президент Хассан Рухани призвал митингующих к спокойствию, но это не привело к деэскалации - протесты продолжаются.

Духовный лидер Ирана Али Хаменеи заявил, что "враги Ирана" вмешались в ситуацию с массовыми антиправительственными демонстрациями граждан, что привело к эскалации напряженности на улицах городов страны.

Вчера администрация Трампа призвала правительство Ирана прекратить блокирование популярных сайтов и социальных сетей.

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