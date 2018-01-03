Иранские военные заявили о прекращении акций протеста
В иранском Корпусе стражей исламской революции (КСИР) заявили о прекращении антиправительственных акций. Об этом сказал командующий корпусом генерал Мухаммед Али Джафари, сообщает Анадолу.
В эфире иранского телевидения Джафари заявил: "Сегодня - день, когда прекратилась смута".
По его словам, протесты с экономическими требованиями, начавшиеся 28 декабря, в пятницу приобрели политический окрас. "В пятницу и в последующие дни протесты превратились в очаги смуты и беспорядков. Противники революции и подстрекатели, причастные к акциям, задержаны", - сказал Джафари.
Он обвинил в происходящем США, Израиль и Саудовскую Аравию.
28 декабря 2017 года в иранском городе Мешхед прошла демонстрация против снижения уровня жизни, которая вскоре перебросилась и на другие населенные пункты, включая столицу Тегеран. Демонстрации переросли в протесты с жертвами как со стороны протестующих, так и силовиков: в Неджефабаде был застрелен член Корпуса стражей исламской революции.
В канун Нового года президент Хассан Рухани призвал митингующих к спокойствию, но это не привело к деэскалации - протесты продолжаются.
Духовный лидер Ирана Али Хаменеи заявил, что "враги Ирана" вмешались в ситуацию с массовыми антиправительственными демонстрациями граждан, что привело к эскалации напряженности на улицах городов страны.
Президент США Дональд Трамп сегодня сказал, что протестующие против коррупции в Иране в подходящий момент получат мощную поддержку от Соединенных Штатов.
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