В Европе бушует ураган Элеонор: есть жертвы

В Швейцарии из-за ураганного ветра сошел с рельсов поезд

В Европе бушует зимний ураган Элеонор. Ранее в Великобритании он оставил без электроэнергии десятки тысяч домов, а также привел к проблемам с транспортным сообщением. Об этом сообщает ВВС.

Во французских Альпах на лыжника упало дерево, он погиб, еще девять человек пострадали. Также дерево упало на человека в Нидерландах.

В Швейцарии из-за ураганного ветра сошел с рельсов поезд, в результате чего несколько пассажиров получили травмы. Обесточенными оказались 14 тысяч домов. Несколько горнолыжников застряли на склоне в кантоне Санкт-Галлен.

В Париже, где ожидаются порывы ветра до 100 км/ч, для туристов закрыли Эйфелеву башню. Также закрыты городские парки. Кроме того, погодные условия сказались на воздушном сообщении во Франции.

В Германии порывы ветра достигали 120 км/ч и также привели к перебоям в работе транспорта.

В Бельгии введен "оранжевый" уровень опасности - предпоследний из четырех. Власти просят жителей страны быть особенно аккуратными при выходе на улицу.

В аэропорту Амстердама было отменено более 200 рейсов. Также было закрыто несколько основных трасс и отменены поезда. Там также принимают меры для избежания наводнения.

Напомним, в сентябре разбушевавшийся в Карибском море ураган пятой категории Ирма принес полное опустошение на остров Барбуда: были снесены жилища, опрокинута коммуникационная башня и вырваны с корнем деревья.

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