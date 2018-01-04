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Парламент Израиля одобрил закон о смертной казни террористам

04.01.2018 03:35
Парламент предварительно утвердил законопроект, против которого выступает ЕС
Парламент Израиля одобрил закон о смертной казни террористам

Парламент Израиля утвердил в предварительном чтении проект закона, который облегчает вынесение смертных приговоров за терроризм. Об этом сообщает Deutsche Welle.

За прооголосовали 52 депутата, против - 49.

Закон предусматривает, что для вынесения смертного приговора будет достаточно решения двух судей военных трибуналов из трех. Смертный приговор будет нельзя смягчить. 

Сейчас право приговаривать подсудимых к смертной казни за убийство есть у израильских военных судов на западном берегу реки Иордан. Для приговора требуется единогласное решение судей. На западном берегу реки Иордан смертные приговоры выносились крайне редко и еще ни разу не были исполнены. 

Если израильский парламент примет закон, то его еще сможет отклонить Верховный суд Израиля. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поддержал законопроект. 

Евросоюз осудил проект закона, отметив, что смертная казнь несовместима с человеческим достоинством.

В Израиле смертную казнь применяли дважды: в 1948 году во время войны за независимость был казнен за госизмену капитан Меир Тувианский, а в 1962-м к этой мере был приговорен нацистский преступник Адольф Эйхман. Тувианский позднее был полностью реабилитирован.

В конце 2017 года Израиль официально заявил о выходе из ЮНЕСКО - Организации ООН по вопросам образования, науки и культуры.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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