Трамп о своем бывшем советнике Бэнноне: Он лишился рассудка

Трамп сказал, что после увольнения из Белого дома ранее один из самых могущественных людей в США, его советник Стивен Бэннон "лишился рассудка"

Бывший главный стратег Белого Дома Стивен Бэннон "лишился рассудка, потеряв работу". Об этом заявил президент США Дональд Трамп, передает BBC.



"Когда его уволили, он не только потерял должность, он еще лишился рассудка", - заявил Трамп после того, как стало известно, что Бэннон в еще неопубликованной книге назвал встречу сына президента с группой россиян предательством.



Книга журналиста Майкла Уолффа "Огонь и ярость: в коридорах Белого дома Трампа" должна выйти в этом году. Она написана после более двухсот интервью с президентом США и его ближайшим окружением, в том числе Бэнноном.



"Сейчас, когда Стив пустился в одиночное плавание, он понял, что побеждать не так просто, как может показаться, глядя на меня. Стив мало что сделал для нашей исторической победы, которую обеспечили забытые мужчины и женщины этой страны", - заявил Трамп.



Бэннон был главой предвыборного штаба Трампа. В начале 2017 года он был одним из самых могущественных людей в США. Но в апреле его вывели из Совета нацбезопасности, а в августе уволили из Белого дома. По информации СМИ, причиной стали столкновения между альтернативными правыми и расистами в Шарлотсвилле. Якобы Бэннон посоветовал Трампу осудить обе стороны конфликта, а не расистов, из-за чего рейтинг президента упал.

Сын Трампа в 2016 году якобы встречался с российским юристом Натальей Весельницкой - вероятно, ради получения компромата на кандидата-демократа Хиллари Клинтон. На встрече также были зять Трампа Джаред Кушнер, политтехнолог Пол Манафорт и другие.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.