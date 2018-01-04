На юге Японии произошло землетрясение магнитудой 5,4

О разрушениях или пострадавших не сообщается

Около южного побережья Японии произошло землетрясение магнитудой 5,4. Об этом сообщает Геологическая служба США.



Эпицентр подземных толчков был в районе островов Идзу на глубине 10 км.



Информации о пострадавших или разрушениях нет.

В декабре 2017 года в Индонезии произошло разрушительное землетрясение магнитудой 6,5. Погибли несколько человек.



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