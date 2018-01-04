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На юге Японии произошло землетрясение магнитудой 5,4

04.01.2018 06:29
О разрушениях или пострадавших не сообщается
На юге Японии произошло землетрясение магнитудой 5,4
Скриншот

Около южного побережья Японии произошло землетрясение магнитудой 5,4. Об этом сообщает Геологическая служба США.

Эпицентр подземных толчков был в районе островов Идзу на глубине 10 км.

Информации о пострадавших или разрушениях нет. 

В декабре 2017 года в Индонезии произошло разрушительное землетрясение магнитудой 6,5. Погибли несколько человек. 

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