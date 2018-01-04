На юге Японии произошло землетрясение магнитудой 5,4
04.01.2018 06:29
О разрушениях или пострадавших не сообщается
Скриншот
Около южного побережья Японии произошло землетрясение магнитудой 5,4. Об этом сообщает Геологическая служба США.
Эпицентр подземных толчков был в районе островов Идзу на глубине 10 км.
Информации о пострадавших или разрушениях нет.
В декабре 2017 года в Индонезии произошло разрушительное землетрясение магнитудой 6,5. Погибли несколько человек.
Читайте также: В Тихом океане произошло мощное землетрясение
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
вчера
20:00
-
вчера
19:35
-
вчера
11:45
-
вчера
16:06
-
вчера
16:30
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...
- 48235
- 43802
- 21158
- 19575
- 18430
Спецпроекты
Новости партнеров