В России при пожаре на обувной фабрике погибли 10 иностранцев

Специалисты рассматривают две версии возникновения пожара - короткое замыкание и нарушение техники пожарной безопасности

Жертвами крупного пожара на обувной фабрике под Новосибирском стали 10 рабочих. Об этом сообщает российский Интерфакс со ссылкой на источник в оперативном штабе на месте ЧС.

"Предварительно, 10 погибших. Все это китайские рабочие, которые заметив признаки пожара на производстве, попытались самостоятельно, до приезда пожарных, погасить пламя. Однако задохнулись угарным газом", - сказал источник.

По его словам, судя по документам погибших, они являлись гражданами Китая и работали на фабрике.

Он сообщил, что рассматриваются две версии произошедшего - короткое замыкание и нарушение техники пожарной безопасности.

"Основной версией пока считается короткое замыкание и неисправность системы электропитания и проводки. Однако, возможно, что погибшие не были знакомы с элементарными правилами безопасности или не прошли инструктаж по соблюдению норм безопасности жизнедеятельности на производстве", - добавил источник.

29 декабря в одном из спальных районом Нью-Йорка вспыхнул крупный пожар в пятиэтажном здании, в результате которого погибли как минимум шесть человек, среди которых ребенок.

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