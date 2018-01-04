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В парламенте Аргентины объявили войну прогульщикам

04.01.2018 15:34
Посещаемость в законодательном органе стали контролировать с помощью сканирования отпечатка пальца; за два месяца выявили 190 злостных прогульщиков
В парламенте Аргентины объявили войну прогульщикам
Здание Национального конгресса Аргентины ночью (фото - facebook.com/diputados.argentina)

В Национальном конгрессе Аргентины ввели систему контроля за посещением парламента депутатами и сотрудниками аппарата, чтобы выявлять прогульщиков. Об этом пишет местное издание La Nacion.

Посещаемость в законодательном органе Аргентины контролируют с помощью сканирования отпечатка пальца. Депутаты и работники аппарата обязаны отмечаться и при входе в здание, и при выходе.

За два месяца работы этой системы в нижней палате парламента - Палате депутатов - выявили 190 человек, которые ни разу не вышли на работу. Против 160 из них уже начата процедура увольнения, остальные 30 решили уволиться сами. Также зафиксированы 700 нарушений.

Контроль посещаемости в аргентинском Конгрессе был введен в связи с политикой жесткой экономии, объявленной властями страны. В рамках этих мер была начата борьба с так называемыми ньокки - госслужащими, которые приходят на работу лишь раз в месяц, чтобы получить зарплату.

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17 августа 2017 года сообщалось, что за первые семь месяцев минувшего года из зарплаты депутатов за прогулы пленарных заседаний Верховной Рады вычли 3,5 млн грн.

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ЛIГАБiзнесIнформ
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