В Новый год пьяный норвежец съездил на такси в Данию и Швецию
04.01.2018 15:33
Когда мужчина добрался домой, то не смог заплатить. В то же время у таксиста сел аккумулятор, и он был вынужден вызвать полицию
Фото: gettyimages.com
В новогоднюю ночь 40-летний житель Осло, употребив определенное количество алкоголя, решил прокатиться на такси по Дании, Швеции и Норвегии. За поездку он заплатил больше $2 тыс. Об этом сообщает ВВС.
Когда мужчина добрался домой, то не смог заплатить. В то же время у таксиста сел аккумулятор, и он был вынужден вызвать полицию.
Полицейские застали мужчину спящим. Он не отрицал факт поездки и сразу согласился заплатить.
Местные СМИ сообщили, что ранее норвежец не имел проблем с законом.
Агентство отмечает, что от Копенгагена до Осло около 600 км.
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