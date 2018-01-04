В Новый год пьяный норвежец съездил на такси в Данию и Швецию

Когда мужчина добрался домой, то не смог заплатить. В то же время у таксиста сел аккумулятор, и он был вынужден вызвать полицию

В новогоднюю ночь 40-летний житель Осло, употребив определенное количество алкоголя, решил прокатиться на такси по Дании, Швеции и Норвегии. За поездку он заплатил больше $2 тыс. Об этом сообщает ВВС.

Когда мужчина добрался домой, то не смог заплатить. В то же время у таксиста сел аккумулятор, и он был вынужден вызвать полицию.

Полицейские застали мужчину спящим. Он не отрицал факт поездки и сразу согласился заплатить.

Местные СМИ сообщили, что ранее норвежец не имел проблем с законом.

Агентство отмечает, что от Копенгагена до Осло около 600 км.

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