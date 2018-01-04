В Сирии от авиаударов РФ погибли 30 мирных жителей - СМИ
Российские самолеты нанесли бомбовые удары по контролируемому повстанцами жилому району к востоку от Дамаска. Погибли, по меньшей мере, 30 мирных жителей. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Сирийскую обсерваторию по правам человека и источники в гражданской обороне.
Как минимум четыре бомбы разрушили два здания в городе Мисраб. Погибли около 20 человек, ранены более 40.
В Восточном Гуте в результате авиаударов погибли, по меньшей мере, еще десять мирных граждан.
Ранее сообщалось, что двое российских военнослужащих погибли в результате минометного обстрела авиабазы Хмеймим в Сирии 31 декабря 2017 года.
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