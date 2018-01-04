Смертник атаковал полицейских в Кабуле: больше 10 жертв
В Кабуле террорист-смертник взорвался возле группы сотрудников афганской службы безопасности, которые проводили рейд против незаконного оборота наркотиков и алкогольных напитков. Об этом сообщает Reuters.
Представитель министерства здравоохранения сказал, что в результате теракта погибли 11 человек, 25 ранены.
Взрыв произошел недалеко от посольства США и других иностранных миссий. Как сообщается, смертник был в полицейской форме.
Пока ответственность за атаку никто на себя не взял.
3 января в результате атаки террориста-смертника на мечеть в северо-восточной части Нигерии, эпицентре конфликта с радикальными исламистами Боко Харам, погибли 11 человек.
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