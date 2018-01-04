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Смертник атаковал полицейских в Кабуле: больше 10 жертв

04.01.2018 21:21
Взрыв произошел недалеко от посольства США и других иностранных миссий
Смертник атаковал полицейских в Кабуле: больше 10 жертв
Фото: gettyimages.com

В Кабуле террорист-смертник взорвался возле группы сотрудников афганской службы безопасности, которые проводили рейд против незаконного оборота наркотиков и алкогольных напитков. Об этом сообщает Reuters.

Представитель министерства здравоохранения сказал, что в результате теракта погибли 11 человек, 25 ранены.

Взрыв произошел недалеко от посольства США и других иностранных миссий. Как сообщается, смертник был в полицейской форме.

Пока ответственность за атаку никто на себя не взял.

3 января в результате атаки террориста-смертника на мечеть в северо-восточной части Нигерии, эпицентре конфликта с радикальными исламистами Боко Харам, погибли 11 человек.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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