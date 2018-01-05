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На Дальнем востоке РФ вулкан выбросил столб пепла высотой 5,5 км

05.01.2018 03:15
Ключевской вулкан на Камчатке начал выброс пепла 3 января и с тех пор выбросы на вулкане не прекращаются
На Дальнем востоке РФ вулкан выбросил столб пепла высотой 5,5 км
Фото: www.kscnet.ru

Вулкан Ключевской на Камчатке (полуостров на Дальнем востоке России) выбросил пар с газом с примесью пепла на высоту более пяти км над уровнем моря. Об этом сообщает Камчатская группа наблюдения за вулканическими извержениями (KVERT).

"Парогазовый шлейф с пеплом протянулся на 92 км к западу - северо-западу от вулкана", - говорится в сообщении.

KVERT установил для вулкана один из наиболее угрожающих уровней опасности для авиации. 

В свою очередь, в МЧС России по Камчатскому краю заявили, что пеплопадов в населенных пунктах полуострова не было.

3 января Ключевской вулкан начал выброс пепла на высоту до 6 км над уровнем моря. С тех пор выбросы на вулкане не прекращаются.

Ключевская сопка или Ключевской вулкан - действующий стратовулкан является самым высоким активным вулканом на Евразийском материке. Возраст вулкана приблизительно 7000 лет. Высота его меняется от 4750 до 4850 м и больше над уровнем моря. Примерно в 45 км от него расположены поселки Ключи и Козыревск.

Предыдущее его извержение происходило 2 марта - 30 августа 2017 года.

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