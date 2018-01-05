Южная и Северная Кореи договорились о начале переговоров

Первая встреча запланирована на 9 января

Южная и Северная Корея договорились провести переговоры на высоком уровне на следующей неделе, чтобы обсудить потенциальное участие Пхеньяна в зимних Олимпийских играх и пути улучшения отношений. Об этом сообщает Министерство объединения Республики Корея, передает Yonhap



В сообщении сказано, что встреча будет посвящена возможному участию спортсменов из КНДР в Олимпийских играх-2018, которые в феврале стартуют в южнокорейском Пхенчхане и запланирована "без каких-либо псредников" на 9 января.



"Обе стороны решили обсудить вопросы рабочего характера для переговоров путем обмена документами", - сказал пресс-секретарь министерства.



Переговоры на следующей неделе станут первым межкорейским диалогом с декабря 2015 года.



3 января КНДР возобновила работу канала прямой телефонной связи с Южной Кореей.

22 декабря сообщалось, что Южная Корея готова к диалогу с Северной Кореей без предварительных условий.



Читайте также: Трамп: Передайте Ыну, что у меня ядерная кнопка больше



Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.