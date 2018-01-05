Южная и Северная Кореи договорились о начале переговоров
Южная и Северная Корея договорились провести переговоры на высоком уровне на следующей неделе, чтобы обсудить потенциальное участие Пхеньяна в зимних Олимпийских играх и пути улучшения отношений. Об этом сообщает Министерство объединения Республики Корея, передает Yonhap
В сообщении сказано, что встреча будет посвящена возможному участию спортсменов из КНДР в Олимпийских играх-2018, которые в феврале стартуют в южнокорейском Пхенчхане и запланирована "без каких-либо псредников" на 9 января.
"Обе стороны решили обсудить вопросы рабочего характера для переговоров путем обмена документами", - сказал пресс-секретарь министерства.
Переговоры на следующей неделе станут первым межкорейским диалогом с декабря 2015 года.
3 января КНДР возобновила работу канала прямой телефонной связи с Южной Кореей.
22 декабря сообщалось, что Южная Корея готова к диалогу с Северной Кореей без предварительных условий.
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