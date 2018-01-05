ФБР начало новое расследование против Клинтон - The Hill
Федеральное бюро расследований (ФБР) США начало очередное расследование в отношении экс-кандидата в президенты Хиллари Клинтон и ее фонда Clinton Foundation. Об этом сообщает издание The Hill со ссылкой на анонимные источники в правоохранительных органах и допрошенного свидетеля.
В сообщении сказано, что следователи заинтересовались вероятным получением организацией Клинтон финансов от каких-либо спонсоров в ответ на политические уступки во время ее нахождения на посту госсекретаря.
Также, по информации издания, ФБР хочет проверить, не обещали ли ее фонду доноры вливания средств в обмен на достижение определенных правительственных целей.
The Hill отмечает, что в рамках инициированного разбирательства агенты ФБР уже допросили как минимум одного свидетеля, а в ближайшие недели намерены предпринять дополнительные меры.
Благотворительная организация Фонд семьи Клинтон была основана в 2001 году. Президент США Дональд Трамп ранее заявлял, что его экс-соперница причастна к коррупции и оказывала услуги в политической сфере государствам, которые были донорами фонда. В их число якобы входила и Саудовская Аравия.
3 мая 2017 года бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон обвинила в своем поражении на президентских выборах Россию и директора ФБР Джеймса Коми.
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