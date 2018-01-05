Теракт в Кабуле: жертв уже более 20, ответственность взяло ИГ
Количество погибших в результате вчерашнего самоподрыва смертника в Кабуле превысило 20 человек, еще 30 получили ранения. Об этом со ссылкой на источники сообщает афганский телеканал TOLOnews.
Ранее сегодня в полиции столицы Афганистана сообщали, что жертвами теракта стали 13 человек, 18 были ранены.
Взрыв прогремел в четверг вечером, 4 января, в одном из районов Кабула, где в то время десятки местных жителей и лавочников протестовали против рейда правоохранителей по выявлению незаконной продажи спиртного.
Ответственность за теракт на себя взяла террористическая организация Исламское государство. Как сообщает Reuters, в заявлении джихадистов сказано, что целью смертника были сотрудники полиции и спецслужб. По некоторым данным, террорист был одет в полицейскую либо военную униформу.
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28 декабря 2017 года по меньшей мере 40 человек погибли и 30 получили ранения в результате теракта в культурно-информационном центре в Кабуле.
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