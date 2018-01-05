Иранский военачальник готов отправить войска против "мятежников"

Бригадный генерал Абдулрахим Мусави заявил, что "товарищи полицейских в армии готовы противостоять обманам Великого Сатаны", то бишь "воздействию США"

Иранский военачальник Абдулрахим Мусави заявил, что войска готовы помочь полицейским подавить антиправительственные протесты в стране, если в том будет необходимость. Об этом со ссылкой на местные СМИ пишет агентство Reuters.

"Хотя этот мятеж был настолько мал, что небольшое количество полицейских смогли его изолировать... можете быть уверены, что ваши товарищи в армии Исламской Республики будут готовы противостоять обманам Великого Сатаны (США, - ред.)", - заявил он.

Иранское агентство ILNA сообщило, что власти вчера сняли запрет на использование в стране Instagram, однако доступ иранцев к мессенджеру Telegram по-прежнему заблокирован.

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Правозащитная организация Amnesty International, опираясь на данные своих источников, сообщила 4 января, что "более тысячи" протестующих уже арестованы.

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Инфографика: Reuters по материалам liveuamap и СМИ

28 декабря 2017 года в иранском городе Мешхед прошла демонстрация против снижения уровня жизни, которая вскоре перебросилась и на другие населенные пункты, включая столицу Тегеран. Демонстрации переросли в протесты с жертвами как со стороны протестующих, так и силовиков: в Неджефабаде был застрелен член Корпуса стражей исламской революции.

В канун Нового года президент Хассан Рухани призвал митингующих к спокойствию, но это не привело к деэскалации - протесты продолжились. Аятолла Али Хаменеи заявил, что протесты - якобы происки внешних врагов, после чего Иран пожаловался в ООН на "вмешательство США во внутренние дела страны". Американский лидер Дональд Трамп сразу же заявил, что "в подходящий момент иранцы получат мощную поддержку" США.

3 января иранские военные заявили о прекращении акций протеста, однако уже 4-го появились данные о гибели троих разведчиков КСИР.

Иранская лауреат Нобелевской премии мира 2003 года, адвокат по правам человека Ширин Эбади призвала сограждан продолжить протесты.

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