В 2017 году в Европу морем прибыли 171 тыс мигрантов
05.01.2018 17:21
В Международной организации по миграции отметили, что более трех тысяч мигрантов и беженцев погибли по пути к берегам Европы
Фото: Getty Images
В течение 2017 года в Европу Средиземным морем прибыли 171 тыс мигрантов и беженцев. Об этом сообщает Международная организация по миграции.
Почти 70% от общего количества беженцев прибыли в Италию, а остальные - в Грецию, Испанию и Кипр.
Еще 3116 мигрантов погибли по пути к берегам Европы.
В прошлом году по средиземноморскому маршруту в Европу прибыли 363,5 тыс беженцев.
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