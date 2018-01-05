В 2017 году в Европу морем прибыли 171 тыс мигрантов

В Международной организации по миграции отметили, что более трех тысяч мигрантов и беженцев погибли по пути к берегам Европы

В течение 2017 года в Европу Средиземным морем прибыли 171 тыс мигрантов и беженцев. Об этом сообщает Международная организация по миграции.

Почти 70% от общего количества беженцев прибыли в Италию, а остальные - в Грецию, Испанию и Кипр.

Еще 3116 мигрантов погибли по пути к берегам Европы.

В прошлом году по средиземноморскому маршруту в Европу прибыли 363,5 тыс беженцев.

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