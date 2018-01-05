36-летнюю Volvo Дэвида Боуи продали с аукциона за рекордную сумму

Машина была зарегистрирована на настоящее имя Боуи - Дэвид Роберт Джонс. Он пользовался ею до 1998 года

Автомобиль Volvo 1981 года, принадлежавший покойному британскому певцу Дэвиду Боуи, продан на аукционе за $216 тыс. Об этом сообщает The Local.

Volvo 262C был спроектирован в Швеции, но изготовлен итальянской фирмой Bertone и оснащен кожаными сиденьями, электрическими стеклоподъемниками и высококачественной системой Hi-Fi.

1981 - последний год производства модели, что еще больше повышает ее стоимость.

Машина была зарегистрирована на настоящее имя Боуи - Дэвид Роберт Джонс. Он пользовался ею до 1998 года.

Дэвид Боуи умер в возрасте 69 лет 11 января 2016 года.

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