36-летнюю Volvo Дэвида Боуи продали с аукциона за рекордную сумму
05.01.2018 21:14
Машина была зарегистрирована на настоящее имя Боуи - Дэвид Роберт Джонс. Он пользовался ею до 1998 года
Иллюстративное фото: скриншот с видео
Автомобиль Volvo 1981 года, принадлежавший покойному британскому певцу Дэвиду Боуи, продан на аукционе за $216 тыс. Об этом сообщает The Local.
Volvo 262C был спроектирован в Швеции, но изготовлен итальянской фирмой Bertone и оснащен кожаными сиденьями, электрическими стеклоподъемниками и высококачественной системой Hi-Fi.
1981 - последний год производства модели, что еще больше повышает ее стоимость.
Машина была зарегистрирована на настоящее имя Боуи - Дэвид Роберт Джонс. Он пользовался ею до 1998 года.
Дэвид Боуи умер в возрасте 69 лет 11 января 2016 года.
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