Датские F-16 начнут патрулировать небо над Балтийским регионом

Истребители ВВС Дании заступят на патрулирование вместо американских

Истребителя ВВС Дании заступают на патрулирование воздушного пространства стран Балтийского региона.в рамках миссии воздушной полиции НАТО. Об этом сообщил командующий ВВС Литвы Арнас Глазаускас, передает Lietuvos zinios.



"Все четыре истребителя уже приземлились на авиабазе в Шяуляй", - сказал командующий ВВС Литвы Арнас Глазаускас.



Четыре датских F-16 заменят американские истребители, которые патрулировали небо стран Балтии с сентября этого года. Самолеты приземлились в этот четверг на литовской авиабазе Шяуляй.



Также сказано, что официальная церемония передачи миссии состоится 8 января.



Решением Североатлантического совета, воздушные силы НАТО в порядке ротации охраняют воздушное пространство Эстонии, Латвии и Литвы с 29 марта 2004 года, с момента вступления Балтийских стран в Альянс. В 2012 году на саммите в Чикаго миссия была продлена на неопределенный срок.



Помимо Литвы, самолеты базируются также на эстонской базе Эмари.



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