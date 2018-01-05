Агентство Минздрава США обсудит действия на случай ядерного удара

Центр по контролю и профилактике заболеваний проведет заседание по подготовке населения и команд реагирования в случае ядерного взрыва

Американский Центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC) 16 января проведен заседание по подготовке населения и команд реагирования на федеральном уровне, уровне штатов и местном уровне на случай ядерного взрыва. Об этом сообщает CNN.



Отмечается, что Центр входит в структуру министерства здравоохранения США и дискуссия станет частью ежемесячного симпозиума по обсуждению проблем здравоохранения, который пройдет в штаб-квартире CDC в Атланте (штат Джорджия). На презентации будет продемонстрирована так называемая "Дорожная карта подготовки к радиации".



Канал отмечает, что это не первый случай за последнее время, когда официальные лица информируют население США о возможных последствиях ядерного удара.

В августе на фоне эскалации ядерной риторики Северной Кореи силы безопасности Гуама и Управление гражданской обороны выпустили двухстраничный информационный бюллетень о том, что делать в случае ядерного взрыва.

1 декабря впервые со времен холодной войны в американском штате Гавайи протестировали систему оповещения о ядерном ударе.



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