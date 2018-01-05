USD:  27.76  28.18   EUR:  32.94  33.70  
HR
Спецпроекты
Свой бизнес

Агентство Минздрава США обсудит действия на случай ядерного удара

05.01.2018 23:48
Центр по контролю и профилактике заболеваний проведет заседание по подготовке населения и команд реагирования в случае ядерного взрыва
Агентство Минздрава США обсудит действия на случай ядерного удара
Фото: iStockGlobal Images Ukraine

Американский Центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC) 16 января проведен заседание по подготовке населения и команд реагирования на федеральном уровне, уровне штатов и местном уровне на случай ядерного взрыва. Об этом сообщает CNN.

Отмечается, что Центр входит в структуру министерства здравоохранения США и дискуссия станет частью ежемесячного симпозиума по обсуждению проблем здравоохранения, который пройдет в штаб-квартире CDC в Атланте (штат Джорджия). На презентации будет продемонстрирована так называемая "Дорожная карта подготовки к радиации".

Канал отмечает, что это не первый случай за последнее время, когда официальные лица информируют население США о возможных последствиях ядерного удара. 

В августе на фоне эскалации ядерной риторики Северной Кореи силы безопасности Гуама и Управление гражданской обороны выпустили двухстраничный информационный бюллетень о том, что делать в случае ядерного взрыва.

1 декабря впервые со времен холодной войны в американском штате Гавайи протестировали систему оповещения о ядерном ударе.

Читайте также: Трамп: Передайте Ыну, что у меня ядерная кнопка больше

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Печать
- читайте самое главное в мобильном

Новости партнеров

Загрузка...
Loading...
Спецпроекты
Все спецпроекты
Новости партнеров
 