СМИ узнали о скором уходе главы Агентства нацбезопасности США

По данным журналистки газеты The Washington Post, Роджерс покинет свой пост весной этого года

Глава Агентства национальной безопасности (АНБ) США Майкл Роджерс заявил о намерении покинуть свой пост весной текущего года. Об этом сообщила журналист газеты The Washington Post Эллен Накашима в своем Twitter.



По ее информации, Роджерс, который также занимает должность главы Киберкомандования США, сам об этом сообщил сотрудникам спецслужбы.



Она отмечает, что он выразил надежду, что президент США Дональд Трамп до конца января предложит, а сенат утвердит кандидатуру нового руководителя АНБ.





Позже она уточнила, что новую кандидатуру назовут, скорее всего, под конец февраля или начало марта.



Роджерс занимает посты главы АНБ и Киберкомандования США с марта 2014 года. До этого он, будучи кадровым морским офицером с 30-летним стажем, руководил разведоперациями Тихоокеанского флота, а после возглавлял Киберкомандование ВМС США.



Известно, что Роджерс выступил за осторожный подход в сотрудничестве с Россией по кибербезопасности.



2 декабря бывший сотрудник Агентства национальной безопасности США Нгиа Хоан Фо признал себя виновным в похищении секретной информации в течение нескольких лет.

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