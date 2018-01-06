Посол Ирана в СБ ООН заявил об организации протестов из-за рубежа
Посол Ирана в Организации Объединенных Наций заявил, что массовые протесты в его стране организованы посредством заграничных сил. Об этом он сказал в ходе заседания Совбеза ООН, созванного по инициативе США для обсуждения ситуации в Иране, передает Reuters.
Иранский посол Голамали Хошроу сообщил, что у его правительства есть "твердые доказательства", что протесты в стране "очень четко организованы из-за границы".
По его словам, США злоупотребляют своими полномочиями постоянного члена Совета Безопасности, призывая к встрече для обсуждения протестов.
"К сожалению, несмотря на сопротивление некоторых его членов, этот совет позволил себе быть неправомерно вынужденным нынешней администрацией США провести заседание по вопросу, который выходит за рамки ее мандата", - сказал он.
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Вчера, 5 января, иранский военачальник Абдулрахим Мусави заявил, что войска готовы помочь полицейским подавить антиправительственные протесты в стране, если в том будет необходимость.
28 декабря 2017 года в иранском городе Мешхед прошла демонстрация против снижения уровня жизни, которая вскоре перебросилась и на другие населенные пункты, включая столицу Тегеран. Демонстрации переросли в протесты с жертвами как со стороны протестующих, так и силовиков: в Неджефабаде был застрелен член Корпуса стражей исламской революции.
В канун Нового года президент Хассан Рухани призвал митингующих к спокойствию, но это не привело к деэскалации - протесты продолжились. Аятолла Али Хаменеи заявил, что протесты - якобы происки внешних врагов, после чего Иран пожаловался в ООН на "вмешательство США во внутренние дела страны". Американский лидер Дональд Трамп сразу же заявил, что "в подходящий момент иранцы получат мощную поддержку" США.
3 января иранские военные заявили о прекращении акций протеста, однако уже 4-го появились данные о гибели троих разведчиков КСИР.
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