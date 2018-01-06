Посол Ирана в СБ ООН заявил об организации протестов из-за рубежа

По его словам, США злоупотребляют своими полномочиями постоянного члена Совета Безопасности

Посол Ирана в Организации Объединенных Наций заявил, что массовые протесты в его стране организованы посредством заграничных сил. Об этом он сказал в ходе заседания Совбеза ООН, созванного по инициативе США для обсуждения ситуации в Иране, передает Reuters.

Иранский посол Голамали Хошроу сообщил, что у его правительства есть "твердые доказательства", что протесты в стране "очень четко организованы из-за границы".



По его словам, США злоупотребляют своими полномочиями постоянного члена Совета Безопасности, призывая к встрече для обсуждения протестов.



"К сожалению, несмотря на сопротивление некоторых его членов, этот совет позволил себе быть неправомерно вынужденным нынешней администрацией США провести заседание по вопросу, который выходит за рамки ее мандата", - сказал он.



Смотрите также: Власти Ирана считают протестующих мятежниками, угрожают им казнью

Вчера, 5 января, иранский военачальник Абдулрахим Мусави заявил, что войска готовы помочь полицейским подавить антиправительственные протесты в стране, если в том будет необходимость.