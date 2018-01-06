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NASA опубликовало карту температурных аномалий

06.01.2018 11:46
Украина на карте попала в зону аномально высокой температуры
NASA опубликовало карту температурных аномалий

NASA опубликовало карту температурных аномалий, согласно которой в Европе, большей части Азии и Ближнего Востока наблюдается сейчас аномально теплая погода.

Украина также попала в эту зону на карте.

Карта создана на основе данных, собранных с 26 декабря 2017 по 2 января 2018 года. Сравнение делалось со средними показателями за 2001-2010 годы.

Фото: earthobservatory.nasa.gov

Красные цвета на карте изображают области, которые были более жаркими, чем в среднем.

Авторы исследования обращают внимание, что на карте отображается температура поверхности земли, а не температура воздуха. Температура поверхности земли отражает то, насколько горяча поверхность Земли на ощупь в определенном месте. Иногда она может быть значительно более горячей или холодной, чем температура воздуха.

Директор Укргидрометцентра Николай Кульбида недавно заявил, что на территории Украины среднегодовая температура повышается быстрее, чем в целом в среднем по территории земного шара.  

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ЛIГАБiзнесIнформ
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