NASA опубликовало карту температурных аномалий
NASA опубликовало карту температурных аномалий, согласно которой в Европе, большей части Азии и Ближнего Востока наблюдается сейчас аномально теплая погода.
Украина также попала в эту зону на карте.
Карта создана на основе данных, собранных с 26 декабря 2017 по 2 января 2018 года. Сравнение делалось со средними показателями за 2001-2010 годы.
Фото: earthobservatory.nasa.gov
Красные цвета на карте изображают области, которые были более жаркими, чем в среднем.
Авторы исследования обращают внимание, что на карте отображается температура поверхности земли, а не температура воздуха. Температура поверхности земли отражает то, насколько горяча поверхность Земли на ощупь в определенном месте. Иногда она может быть значительно более горячей или холодной, чем температура воздуха.
Директор Укргидрометцентра Николай Кульбида недавно заявил, что на территории Украины среднегодовая температура повышается быстрее, чем в целом в среднем по территории земного шара.
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