В Германии предлагают высылать мигрантов-антисемитов из страны

Блок ХДС/ХСС намерен внести на рассмотрение бундестага проект пакета мер борьбы против антисемитизма

Блок христианских партий ХДС/ХСС предлагает высылать из Германии мигрантов с антисемитскими взглядами. Об этом сообщает DW.

Согласно сообщению, 27 января блок ХДС/ХСС намерен внести на рассмотрение бундестага проект пакета мер борьбы против антисемитизма. В документе особое внимание будет уделено противодействию враждебному отношению к евреям среди мигрантов.

"Тому, кто отвергает еврейскую жизнь в Германии или ставит под вопрос право государства Израиль на существование, не может быть места в нашей стране", - говорится в документе.

Блок ХДС/ХСС настаивает на том, чтобы к лицам, "призывающим к ненависти на почве антисемитизма", в полной мере применяли те положения закона о пребывании иностранцев в Германии, которые касаются высылки из ФРГ, в первую очередь лишения их вида на жительство.

Напомним, страны Европейского Союза с января по сентябрь 2017 года получили 480 тысяч первичных заявлений на убежище. Это на 50 % меньше, чем за аналогичный период предыдущего года.

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