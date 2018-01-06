В Германии предлагают высылать мигрантов-антисемитов из страны
Блок христианских партий ХДС/ХСС предлагает высылать из Германии мигрантов с антисемитскими взглядами. Об этом сообщает DW.
Согласно сообщению, 27 января блок ХДС/ХСС намерен внести на рассмотрение бундестага проект пакета мер борьбы против антисемитизма. В документе особое внимание будет уделено противодействию враждебному отношению к евреям среди мигрантов.
"Тому, кто отвергает еврейскую жизнь в Германии или ставит под вопрос право государства Израиль на существование, не может быть места в нашей стране", - говорится в документе.
Блок ХДС/ХСС настаивает на том, чтобы к лицам, "призывающим к ненависти на почве антисемитизма", в полной мере применяли те положения закона о пребывании иностранцев в Германии, которые касаются высылки из ФРГ, в первую очередь лишения их вида на жительство.
Напомним, страны Европейского Союза с января по сентябрь 2017 года получили 480 тысяч первичных заявлений на убежище. Это на 50 % меньше, чем за аналогичный период предыдущего года.
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