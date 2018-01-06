Верховный суд РФ подтвердил отказ Навальному в участии в выборах

Решение о законности отказа ЦИК допустить Навального к участию в выборах президента РФ в 2018 году вступило в силу

Верховный суд России отказал в удовлетворении жалобы оппозиционера Алексея Навального на решение суда первой инстанции о законности отказа ЦИК зарегистрировать его кандидатом в президенты. Об этом сообщает Интерфакс.

Таким образом, решение о законности отказа ЦИК допустить Навального к участию в выборах президента РФ в 2018 году вступило в силу.

Судебное заседание состоялось без участия Навального.

25 декабря ЦИК отказалась регистрировать Навального в качестве кандидата в президенты России. В ЕС раскритиковали это решение, назвав его политически мотивированным.

30 декабря Верховный суд России отклонил иск Навального к Центральной избирательной комиссии.

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