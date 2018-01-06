Автор книги о Трампе назвал президента "голым королем"

По мнению Вулффа, из-за информации, содержащейся в его книге, на Трампа начнут смотреть как на человека, не способного быть президентом

Автор книги о президенте США Дональде Трампе Майкл Вулфф считает, что информация, которую он опубликовал, приведет к тому, что на Трампа будут смотреть как на "голого короля" и человека, который не способен быть президентом. Об этом он заявил в интервью BBC.

Он также считает, что Трамп в конце концов покинет Белый дом. Однако журналист не уточнил, произойдет это в результате импичмента или нынешнего президента не изберут на второй срок.

Книга поступила в продажи вчера, 5 января, на четыре дня раньше запланированного срока "из-за ажиотажа и скандала вокруг нее".

Обложка книги "Огонь и ярость: внутри Белого дома Трампа" (фото - Amazon.com)

в книге автор рассказывет о периоде избирательной кампании в США, Трампе, его окружении и семье. Отдельное внимание Вулфф уделил и некоторым станностям американского президента. В частности, автор рассказывает, что Трамп запрещает персоналу касаться своих вещей, в первый же день президентства приказал поставить замок на дверь в свою спальню (что противоречит правилам Службы безопасности), самостоятельно меняет постельное белье и пр. Причина такого поведения - боязнь быть отравленым.

Трамп, отреагировав на книгу, назвал Вулффа "полным неудачником", а книгу - "скучной и неправдивой".

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